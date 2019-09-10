خالد الغندور يوجه رسالة مهمة لـكهربا

وجه خالد الغندور نجم الزمالك السابق رسالة هامة لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي.

قال الغندور عبر برنامج الزمالك اليوم: "أريد أن أوجه الشكر لكهربا، بعد مباركته لجماهير نادي الزمالك أمس عقب حصد كأس مصر،

والسبب الثاني شكرا على رحيلك من الزمالك، الذي أعتبره نقطة تحول للفريق من وجهة نظري".

أضاف: "أزمات كهربا كانت كثيرة، أكثر من إفادته للفريق، وبرحيله، تم جلب

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لاعبين كبار وعلى رأسهم أشرف بن شرقي وأوناجم، لذلك أوجه له الشكر".

وكان كهربا رحل عن الزمالك بسبب رفض مجلس إدارة النادي لتعديل عقده وزيادته، الأمر الذي جعله ينتقل إلى أفيس البرتغالي.

جدير بالذكر أن الزمالك تُوج بكأس مصر عقب فوزه على بيراميدز أمس بثلاثية نظيفة في النهائي.