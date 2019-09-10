وزير الرياضة يبحث مع مسئولي أندية الهبوط الخروج من الأزمة

يجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع رؤساء أندية بتروجت والداخلية والنجوم خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث أزمة هبوط الأندية الثلاثة، بعد صدور حكم لصالحهم من مركز التسوية الرياضي بعدم هبوطهم هذا الموسم .

ومن المنتظر أن يضع مسئولو الأندية الثلاثة حلولا متنوعة للخروج من الأزمة أمام الوزير قبل وضع جدول الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل .

وهددت الأندية الثلاثة بتصعيد الأزمة للفيفا في حال عدم الاستجابة لحكم

مركز التسوية.

وكان نادي بتروجت قد قام بتسليم صيغه الحكم المستعجل الذي أصدرته اللجنه الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي إلي اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة.

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وينص الشق العاجل من الحكم المستعجل علي إبقاء أنديه بتروجت والداخلية ونجوم المستقبل بالدوري الممتاز خلال موسم 2019-2020

وتطالب الأندية الثلاثة لجنة اتحاد الكرة بالتنفيذ تطبيقا للمادة 79 من لائحة الاتحاد المصري لكرة

القدم، والتي تنص علي إلزام الاتحاد بتنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للقانون والمواثيق الدولية حيث إن هذا هو حق أصيل وثابت للأندية الثلاثة، وعلي لجنة الاتحاد بدء مرحلة جديدة، أساسها العدالة وتكافؤ الفرص.

وأكدت الأنديه الثلاثة أن لديها تصميما كاملا على تنفيذ الحكم ووقف أي إجراءات بخصوص إعلان جدول مسابقة الدوري العام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، ومواصلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه طبقا للوائح الاتحاد المصري و الاتحاد الدولي لكرة القدم مع حفظ حقوقها المشروعة فى التصعيد لتحقيق العدالة وتنفيذ احكام القانون.