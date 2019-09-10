اكتسح منتخب بلجيكا نظيره الاسكتلندي برباعية دون رد في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء الاثنين علي ملعب هامبتون بارك ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة الي يورو 2020 الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة الي يورو 2020 سجل أهداف اللقاء روميرو لوكاكو وتومس فيرمايلين وتوبي الدرفيريلد وكيفين دي بروين في الدقائق 9و24و.82 32 الدرفيريلد وكيفين دي بروين في الدقائق 9و24و.82 32 بهذه النتيجية يتصدر منتخب بلجيكا المجموعة برصيد 18 نقطة، بينما تجمد رصيد المنتخب الأسكتلندي عند ست نقاط يحتل بها المركز الخامس .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو . بلجيكا تسحق أسكتلندا بالأربعة في تصفيات يورو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.