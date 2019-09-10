شاهد ..شيكابالا: أنا بين جمهوري ملك

احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك بحصد كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز أمس بثلاثية نظيفة.
شيكابالا نشر صورة له خلال حمله لبطولة كأس مصر وذلكعبر حسابه الرسمي على تويتر.
كتب شيكا عبر حسابه الرسمي: "أنا بين جمهوري ملك" ، ناشرا صور احتفالاته بحصد
كان الزمالك فاز على بيراميدز أمس بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
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