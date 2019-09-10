شاهد ..شيكابالا: أنا بين جمهوري ملك

احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك بحصد كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز أمس بثلاثية نظيفة. شيكابالا نشر صورة له خلال حمله لبطولة كأس مصر وذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر. عبر حسابه الرسمي على تويتر. كتب شيكا عبر حسابه الرسمي: "أنا بين جمهوري ملك" ، ناشرا صور احتفالاته بحصد Advertisements كأس مصر. ورد شيكابالا بذلك على الحملة التي تتوعده في السوبر المصري وتحديدا من جانب جماهير الأهلي. كأس مصر. ورد شيكابالا بذلك على الحملة التي تتوعده في السوبر المصري وتحديدا من جانب جماهير الأهلي. كان الزمالك فاز على بيراميدز أمس بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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