شاهد.. ألمانيا تخطف أيرلندا الشمالية بهدف في تصفيات يورو 2020

تغلب المنتخب الألماني علي مضيفه أيرلندا الشمالية بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الاثنين علي ملعب ويندسور بارك ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة الي يورو 2020 منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة الي يورو 2020 سجل هدف اللقاء الوحيد مارسيل هالستنبيرج في الدقيقة 48 الدقيقة 48 بتلك النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الألماني إلي النقطة الثانية عشرة ليحتل صدارة المجموعة السادسة بينما يتجمد رصيد أيرلندا الشمالية عند النقطة الثانية عشر يحتل بها المركز الثاني .

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