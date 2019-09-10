شاهد.. هولندا تكتسح أستونيا برباعية في تصفيات يورو 2020

اكتسح المنتخب الهولندي نظيره أستونيا بأربعة أهدف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسةمن التصفيات المؤهلة الي نهائيات يورو 2020 .
سجل أهداف اللقاء ريان بابل هدفين ومفيسديباي وفينالدوم في الدقائق 17،47،76،87
بهذه النتيجة يحصد المنتخب الهولندي النقطة التاسعة ليحتل المركز الثالث في المجموعه، بيمنا فشل المنتخب الاستوني في الفوز بأية نقاط حتي الآن .
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