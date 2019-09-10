رسمياً .. السوبر 20 سبتمبر بحضور جماهيري .. وتحديد الملعب غداً

قرر اتحاد الكرة بشكل رسمي، إقامة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك يوم 20 سبتمبر الجاري بحضور جماهيري. الأهلي والزمالك يوم 20 سبتمبر الجاري بحضور جماهيري. ويحسم اتحاد الكرة ملعب المباراة غدا بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

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