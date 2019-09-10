يستعد منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة، غداً الثلاثاء لمواجهة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة العالم التي تستضيفها مصر. تستضيفها مصر. ويواجه منتخب مصر نظيره الأمريكي في الثامنة من مساء الغد، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. قناة السويس بالإسماعيلية. وكان منتخب مصر تأهل إلى دور الستة عشر، بعد احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى، وذلك بعد هزيمته اليوم أمام منتخب البرازيل بنتيجة 3/0.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. مصر تواجه أمريكا في دور الـ 16 ببطولة العالم لناشئات الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.