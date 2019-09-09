تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة جديدة والجائزة سيارة موديل 2019

أعلن المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك نادي ألميريا الأسباني، تفاصيل مسابقة جديدة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على أن تكون الجائزة عبارة عن سيارة موديل 2019.

وأوضح تركي آل شيخ، أن للمسابقة شروط وهي "الإجابة الصحيحة على السؤال، عمل لايك وشير لهذا البوست، متابعة الحسابات في وسائل السوشال ميديا وعمل فولو، وذلك عبر تويتر وفيس بوك وانستجرام".

وعن سؤال المسابقة الجديدة، هو توقع نتيجة مباراة الميريا وMalaga القادمة والتي ستقام بتاريخ 2019/9/7 في السابعة مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة.

ومن المقرر، أن يدخل السحب أيضاً من سيشارك في مقابلات برنامج مذيع الشارع مع أحمد رأفت، ويقوم بالإجابة على أسئلة أحمد وإنجاز التحديات المطلوبة منه.

إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم... سؤال جديد والجائزة عبارة عن سيارة موديل ٢٠١٩... الآن سأذكر لكم شروط المسابقة:

1. الإجابة الصحيحة على السؤال

2. عمل لايك وشير لهذا البوست

3. متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشال ميديا وعمل فولو... الحسابات:

1. حسابي في تويتر : https://twitter.com/Turki_alalshikh

2. حسابي في الانستقرام: https://instagram.com/turkialalshik

3. حسابي في الفيسبوك: https://www.facebook.com/Turkialalshik/

4. قناتي اليوتيوب: https://www.youtube.com/c/TurkiAlalshikh

5. حساب نادي الميريا بالأسباني في تويتر: https://twitter.com/U_D_Almeria

6. حساب نادي الميريا بالعربي في تويتر: https://twitter.com/UDAlmeria_Arab

7 حساب نادي الميريا في الفيسبوك: https://www.facebook.com/udalmeriasad/

8. حساب نادي الميريا في الإنستقرام:https://instagram.com/udalmeria?igshid=1iacquys9bij

9. قناة نادي الميريا في اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCmEvpX91oYzK06KqopnGvjA

السؤال لهذا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا ولاس بالماس القادمة ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة. وسيدخل السحب أيضاً من سيشارك في مقابلات برنامج مذيع الشارع مع أحمد رأفت، ويقوم بالإجابة على أسئلة أحمد وإنجاز التحديات المطلوبة منه.

بالتوفيق للجميع.

Advertisements