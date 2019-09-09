شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل الاتهامات بين بيراميدز و«ديسابر» بعد «الثلاثية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت أجواء الغضب داخل أروقة نادى بيراميدز عقب الخسارة الثقيلة التى تلقاها الفريق الكروى الأول بالنادى أمام الزمالك بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما فى نهائى كأس مصر.

حيث أبدى مسؤولو النادى استياءهم الشديد من المستوى المتواضع الذى ظهر به لاعبو الفريق فى المباراة، وفشلهم فى مجاراة المنافس طوال المباراة.

حيث علمت «المصرى اليوم» أن إدارة النادى أبلغت الجهاز الفنى والمشرف على الفريق استياءها من المستوى الذى ظهر به الفريق فى نهائى الكأس وطالبوهما بإعداد تقرير سريع عن سبب الهزيمة الكبيرة وظهور اللاعبين بهذا المستوى.

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وصب سباستيان ديسابر، المدير الفنى للفريق، غضبه على اللاعبين فور دخولهم غرفة تغيير الملابس، واتهمهم بعدم تحمل المسؤولية والأنانية وغياب التركيز لديهم طوال المباراة، خصوصا عبدالله السعيد وأحمد أيمن منصور وجون أنطوى، وقال: «خضنا المباراة بتشكيلة متوازنة يغلب عليها الجانب العقلانى، فلم أبالغ فى الهجوم أو الدفاع، واخترت مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة وأصحاب الكفاءة إلا أن معظمهم فاجأنى بسوء مستواه». وتابع: «نجحنا مبكرا فى الوصول لمرمى الزمالك فى الشوط الأول وبداية الشوط الثانى، ولو نجحنا فى استغلال إحدى هذه الفرص لتغير سيناريو المباراة بالكامل». وأكد أنه حاول إجراء بعض التغييرات سواء داخل الملعب أو الدفع ببعض العناصر الجديدة لعلاج بعض السلبيات فى الملعب، إلا أن حالة معظم اللاعبين لم تساعدنى فى تغيير شكل الأداء وهز شباك المنافس.

وأضاف ديسابر أن الزمالك استحق الفوز بعدما نجح فى استغلال أخطاء المدافعين الساذجة فى الهدفين الأول والثانى بصورة كربونية.

وكان المدير الفنى فرض عقوبات مالية على لاعبى الفريق، وأكد للإدارة أن اللاعبين لم يقصدوا التقصير أو الظهور بمستوى متواضع، وأنهم تعلموا الدرس جيدا، وفرض عقوبات عليهم قد يضعهم فى حالة من التشتت الذهنى قبل انطلاق بطولة الدورى أو البطولة الإفريقية «الكونفيدرالية».

وأوضح المدير الفنى أنه طالب اللاعبين بإغلاق ملف مباراة الكأس نهائيا، وعدم التأثر بالنتيجة، وأكد أنه منح اللاعبين راحة سلبية عقب المباراة لمدة 24 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمباراة شباب بلوزداد الجزائرى فى ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية التى تقام الأحد المقبل فى القاهرة.

ومن المقرر أن يبدأ اليوم الجهاز الفنى مشاهدة مباريات بطل الجزائر المسجلة، لتحديد نقاط القوة والضعف، واختيار خطة مناسبة لخوض المباراة من أجل تحقيق نتيجة طيبة تدعم موقف الفريق فى مباراة الإياب.