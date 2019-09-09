شكرا لقرائتكم خبر عن دياب ومنير يحيون احتفالية الزمالك بالثلاثية..و السوبر المحلي 20 سبتمبر ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، صرف مكافأة خاصة للاعبى الفريق الكروى الأول بعد تتويجهم بلقب كأس مصر أمس الأول بعد الفوز على بيراميدز فى المباراة النهائية واستقر المجلس على صرف مكافأة مالية بخلاف المكافأة التى تنص عليها اللائحة المالية للفريق ليصل إجمالى ما قد يحصل عليه كل لاعب إلى أكثر من 50 ألف جنيه تقريبا.

ووجه مجلس الإدارة الشكر للاعبين والجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو على الروح والأداء والنتيجة وإضافة لقب جديد، واستقر المجلس على تنظيم احتفالية كبرى بالبطولات الثلاث: الكأس والسوبر المصرى السعودى والكونفدرالية الإفريقية سيحييها كوكبة من نجوم الفن الزملكاوى، على رأسهم محمد منير وعمرو دياب وهانى شاكر، على أن يتم الإعلان عن مكان وموعد الحفل خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهة ثانية، أعلن رئيس القلعة البيضاء عن موافقة ناديه على خوض السوبر المحلى أمام الأهلى يوم 20 سبتمبر الجارى على أرض ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية وفقا لما تلقاه من اتصالات ومخاطبات من اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة، وقال: مباراة السوبر ستقام بحضور جماهيرى بنفس العدد لكل فريق لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.