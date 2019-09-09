شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستعد لربط ميسى مدى الحياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تزايد الجدل حول مستقبل ليونيل ميسى مع برشلونة، بعد أن أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادى، وجود بند فى عقد البرغوث الأرجنتينى يمكنه من الرحيل الصيف المقبل، وعدم الانتظار حتى نهاية عقده فى صيف 2021.

من جانبها قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إن الكشف عن وجود هذا البند لم يغير الخطط المستقبلية لبرشلونة بشأن ميسى.

كان برشلونة ينوى تقديم اقتراح لتمديد عقد ميسى دون وضع أى شروط أو بنود تمنحه الحق فى الرحيل، حيث يرغب البارسا فى أن يكون العقد الجديد مدى الحياة.

ويحتفظ بارتوميو بتلك الفكرة منذ فترة طويلة، وقد صرح فى لقاء تليفزيونى مؤخرا بأنه لا داعى للتعجل فيما يخص التفاوض مع ميسى لأنه أثبت التزامه وولاءه للنادى مرات عديدة.

وتربط بارتوميو وخورخى ميسى، والد النجم الأرجنتينى، علاقة ودية للغاية وهما على اتصال دائم، كما يحرص رئيس البارسا على الاعتناء بجميع متطلبات قائد الفريق الكتالونى.

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ويعرف ميسى ووالده نوايا النادى، لكنهما ليسا فى عجلة من أمرهما للجلوس والتحدث عن عقد جديد، خاصة أن العقد الحالى ممتد حتى 30 يونيو 2021، على الرغم من أنه تم الاتفاق بالفعل منذ فترة على البدء فى الحديث عن التجديد خلال الأشهر المقبلة.

ويعرف ميسى وحده المدة التى يرغب فى الاستمرار خلالها داخل الملاعب، لكن الجميع فى برشلونة لديه يقين بأن ميسى سيظل يقاتل حتى 2022، وقيادة الأرجنتين فى كأس العالم بقطر.

فى 20 مارس 2012 أصبح ميسى الهداف التاريخى لبرشلونة بعد أن أحرز هاتريك فى مرمى غرناطة فى بطولة الدورى الإسبانى متجاوزاً سيزار الفاريز صاحب الـ232 هدفا مع النادى. وفى الثالث من إبريل، سجَّل ميسى هدفين بركلات الترجيح ضد نادى ميلان خلال ربع نهائى إياب دورى أبطال أوروبا، كاسرًا رقمه القياسى الخاص، ليكون بذلك اللاعب الوحيد إلى جانب رود فان نيستلروى الذى سجَّل 12 هدفًا خلال موسم واحد لدورى أبطال أوروبا، كما سمحت له هذه الأهداف بأن يُعادل رقم جوزيه ألتافينى الذى سبق أن سجَّل 14 هدفًا خلال بطولة أوروبيَّة واحدة خلال موسم 1962–63. لم يتمكن ميسى من التسجيل خلال نصف النهائى، إذ أخطأ ركلة جزاء مهمة خلال مباراة الإياب الثانية، فأصابت كرته عارضة المرمى. فى 11 إبريل سجَّل ميسى هدفه الحادى والستين للموسم ضد نادى خيتافى، وفى الثانى من مايو سجَّل هدفًا ضد نادى مالقا ليتفوق بذلك على جيرد مولر ويحطم رقمه القياسى (67 هدفًا خلال موسم 1972–73) بثمانية وستين هدفًا ليُصبح بذلك أفضل مُسجّل أهداف فى التاريخ خلال موسم واحد فى أوروبا. ثمَّ عاد وسجَّل 4 أهداف أخرى فى 5 مايو ليرفع رصيده إلى رقم غير مسبوق وهو 72 هدفا. وفى 25 مايو عاد ميسى ليُسجل مجددًا فى نهائى كأس ملك إسبانيا، مُساعدًا برشلونة على الفوز بكأسهم الإسبانية السادسة والعشرين، رافعًا بذلك رصيد أهدافه فى جميع المنافسات إلى 73 هدفًا، كما أنهى ميسى هذا الموسم بصفته أفضل مسجلى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالى، بأربعة عشر هدفًا.

خلال مباراة برشلونة الأولى لهذا الموسم ضد ريال سوسيداد، تابع ميسى تسجيل الأهداف حتى أنهى المباراة بنتيجة 5–1، ثمَّ أضاف هدفًا آخر فى ركلة جزاء بمباراة ضد ريال مدريد انتهت لصالح برشلونة 3–2، وذلك فى 23 أغسطس فى مبارة الإياب من كأس السوبر الإسبانى 2012. أضاف ميسى إلى رصيده هدفًا آخر فى مباراة الإياب الثانية من كأس السوبر الإسبانى فى ركلة حرَّة، على أنَّ برشلونة انهزم فى هذا اللقاء لصالح ريال مدريد. شكَّل هذا الهدف الهدف الخامس عشر لميسى فى مباريات الكلاسيكو، مما جعله أفضل مسجّل فى تلك المباريات، ولم يحل إلّا ثانيًا بعد ألفريدو دى ستيفانو، صاحب الأهداف الثمانية عشر. حصل ميسى على المركز الثانى فى مسابقة جائزة أفضل لاعب بالاتحاد الأوروبى لكرة القدم، بعد كريستيانو رونالدو، على الرغم من أنَّ كلًا منهما حصل على 17 صوتًا. خلال ظهوره الثالث بالدورى، مرر ميسى الكرة إلى زميله أدريانو الذى سجَّل الهدف الوحيد ضد نادى فالنسيا. سجَّل ميسى هدفين إضافيين ضد نادى خيتافى فى 15 سبتمبر وأضاف آخر فى مباراة ضد سبارتاك موسكو فى 20 سبتمبر، مما رفع رصيده فى هذا الموسم إلى 10 أهداف. فى 11 نوفمبر، سجَّل ميسى هدفين ضد ريال مايوركا، ليصل رصيد أهدافه إلى 76 هدفًا فى سنة 2012، محطمًا رقم بيليه القياسى البالغ 75 هدفًا فى سنة 1958، واقترب مقدار 9 أهداف من رقم الأسطورة الألمانى جيرد مولر الذى دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسيَّة بفضل عدد أهدافه. حقق ميسى هدفيه السابع والسبعين والثامن والسبعين ضد ريال سرقسطة فى ملعب الكامب نو، فاقترب مقدار 7 أهداف من رقم مولر. وفى 20 نوفمبر سجَّل هدفين آخرين ضد سبارتاك موسكو، فبلغ رصيد أهدافه 80، واقترب مقدار 5 أهداف من رقم مولر القياسى.

تابع ميسى مشوار تسجيله ضد نادى ليفانتى فى 25 نوفمبر، حيث سجل هدفيه الحادى والثمانين والثانى والثمانين، وفى 1 ديسمبر سجَّل هدفين آخرين ضد نادى أتلتيك بيلباو، فلم يبق سوى هدف واحد يحول بينه وبين كسر رقم مولر القياسى، وفى 9 ديسمبر سجَّل هدفين آخرين ليكسر بذلك رقمه القياسى. فى 12 ديسمبر رفع ميسى رصيده إلى 88 هدفًا، وفى 16 من ذات الشهر رفع رصيده مجددًا إلى 90 هدفا.