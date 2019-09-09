ميسي يهرب من برشلونة

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
ينوي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني مغادرة الفريق اللعب إلى الدوري الأمريكي بعد بلوغه عامه الثاني والثلاثين.
وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية يرغب في الرحيل عن برشلونة ليلعب في الدوري الأمريكي ليسير على خطى نجوم سابقين مثل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإسباني ديفيد فيا أو الإنجليزي ديفيد بيكهام خاصة أن الرؤية غير واضحة في تجديد عقده.
ويملك ليونيل ميسي بندًا في عقده مع برشلونة بحرية الرحيل عن الفريق في أي موسم بعد بلوغه سن الـ32 عاما، ولكن لمسابقة دوري ليست مصنفة ضمن الفئة الأولى مثل الدوري الإنجليزي أو الإيطالي ليضع الشكوك حول استمرار الأيقونة الأرجنتينية في البارسا.
وكشف ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي في وقت سابق عن رغبته في شراء أحد لاعبي المستوى الأول عالمياً وسط تقارير تتحدث عن رغبته في ضم ميسي لفريقه.
ويبدأ ميسي مع برشلونة مفاوضات تجديد التعاقد في نوفمبر المقبل حيث تأمل إدارة النادي في تمديد التعاقد إلى ما بعد صيف 2021 وهو موعد انتهاء عقد اللاعب مع النادي الكتالوني.
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