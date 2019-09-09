نقل نجم سباقات "فورمولا 1" لمستشفي فرنسي سرًا 

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

مايكل شوماخر

كتب الخليج 365 - متابعات

كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، عن نقل "مايكل شوماخر" بطل العالم السابق لسباقات فورمولا 1 للسيارات لمستشفى في باريس في وقت سابق يوم الإثنين لتلقي "علاج سري".



وأكمل شوماخر 50 عاما في الثالث من يناير الماضي لكنه لم يظهر في العلن منذ الحادث الذي تعرض له خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل خمس سنوات وهو الحادث الذي أدى لتعرضه لإصابات خطيرة في الرأس ودخل في غيبوبة تحت الملاحظة الطبية منذ ذلك الحين.

ويعتبر مايكل شوماخر من أعظم متسابقي فورمولا 1، وقد توج بطلا للعام 7 مرات من قبل.

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واعتزل شوماخر في عام 2006 لفترة وجيزة قبل أن يعود لاستكمال مشواره ويعتزل مجددا في عام 2012 واستقر مع عائلته في سويسرا.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن البطل السابق سيخضع لعلاج يقوم على نقل خلايا جذعية بواسطة الجراح الفرنسي فيليب ميناش.

ولم ترد متحدثة باسم شوماخر على الفور على طلب للحصول على تعليق.

ولا يزال شوماخر أنجح سائق في تاريخ سباقات المحركات بعد أن حقق 91 انتصارا في سباقات الجائزة الكبرى. وفاز شوماخر بأول لقبين مع فريق بنيتون عامي 1994 و1995 قبل أن يحرز خمسة ألقاب متتالية مع فيراري ما بين عامي 2000 و2004.

وفي يناير كانون الثاني الماضي، أصدرت عائلته بيانا قالت فيه إنه "في أيد أمينة".