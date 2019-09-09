وجبة عشاء محتملة بين ميسي ورونالدو

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
ميسي ورونالدو
أعربت العاصمة الليتوانية فيلنيوس، عن استعدادها لاستضافة نجمي كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إذا أرادا أن تجمعهما وجبة عشاء يوماً ما.
وقال ريميجيوس سيماسيوس عمدة فيلنيوس اليوم الإثنين، إنه "يعرض على اللاعبين الحضور إلى أحد أفخر مطاعم العاصمة وستكون هناك طاولة محجوزة لهما".
وجاءت هذه الدعوة في أعقاب تصريحات رونالدو التي اطلقها لدى جلوسه إلى جوار ميسي في حفل توزيع جوائز أفضل لاعب في أوروبا التي جرت في موناكو في 29 من الشهر الماضي.
وقال رونالدو إنه رغم المنافسة المشتعلة التي تجمعه بميسي منذ سنوات عديدة "فإننا لم يسبق أن تناولنا العشاء سوياً من قبل".
وأشار سيماسيوس "مبادرة رونالدو في الجلوس إلى جوار ميسي لتناول العشاء كان لها صدى لدى ذواقة الطعام في فيلنيوس".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.