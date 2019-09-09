لا يزال ميسي وسواريز لا يتدربان مع زملائهم في الفريق

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
لاعبي برشلونة
يستعيد إرنستو فالفيردي اللاعبين بشكل تدريجي ، حيث سيكون جونيور فريبو هو آخر من يعود إلى التدريب الكامل مع تشكيلة برشلونة.
غاب الظهير الأيسر عن المباراة الأخيرة ضد أوساسونا بسبب مشكلة في أربطة الركبة اليسرى ، لكنه عاد إلى العمل مع زملائه في الفريق.
وليونيل ميسي ولويس سواريز يواصلان العمل على الهامش ، منفصلين عن المجموعة الرئيسية.
لكن كلا اللاعبين يتعافون بشكل جيد ، ويمكن أن يكونوا متاحين للقاء مع فالنسيا بعد انتهاء الفاصل الدولي إذا استجابوا جيدًا لل زيادة تدريجية في عبء العمل.
بعد الاستمتاع بأربعة أيام ، عاد اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباريات الدولية إلى التدريبات يوم الاثنين وسيراقب فالفيردي مستويات اللياقة البدنية طوال الأسبوع ، ومن المقرر أن يبدأ دوري أبطال أوروبا قريبًا.
النجم المراهق في موسم برشلونة حتى الآن ، واصل تدريبه مع الفريق الأول بعد هدفه الحاسم ضد أوساسونا
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