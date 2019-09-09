سبتمبر هو شهر ضخم لريال مدريد

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

بعد بداية صعبة للموسم ، يجلب شهر سبتمبر المزيد من التحديات لريال مدريد. يواجه نادي زين الدين زيدان المواجهة إلى استاد رامون سانشيز بيزخوان (22 سبتمبر) واستاد واندا متروبوليتانو (28 سبتمبر) في لا ليغا سانتاندير.



في هذه المرحلة الزمنية ، يحتل إشبيلية وأتلتيكو مدريد المركزين الأول والثاني في الدوري ويقدمان اختبارات ضخمة للوس أنجليس بلانكوس في شكلهما الحالي. ريال مدريد لم يفز في إشبيلية منذ حملة 2014/15 وخسر على كل من زياراتهم الأربعة الأخيرة في الدوري هناك.

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تولى مدرب إشبيلية جولين لوبيتيجي مسؤولية تدريب لوس بلانكوس في آخر زيارة له إلى نيرفيون - هزيمة 3-0 في بداية الموسم الماضي.

ريال مدريد لديه ذكريات أكثر سعادة عن رحلته الأخيرة إلى استاديو واندا متروبوليتانو ، بعد تغلبه على أتلتيكو 3- 1 في فبراير.

لوس أنجلوس روجيلانكوس لم يتغلب بعد على منافسيه في المدينة على ملعبهم الجديد ، مع انتهاء الاجتماع السابق الوحيد بالتعادل السلبي. قبل أي من هذين المبنيين سيكونان رحلة إلى باريس للتأهل إلى باريس سان جيرمان في الأبطال الدوري في 18 سبتمبر.

قد تكون هذه المباريات الثلاث حاسمة لفرص ريال مدريد للفضيات على الصعيدين المحلي والأوروبي.