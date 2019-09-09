أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

محمد صلاح

بعد أيام من آخر واقعة بين نجمي ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني ومحمد صلاح، دافع أسطورة النادي روبي فاولر عن "أنانية" النجم المصري، معتبرا أن هذا هو حال أي مهاجم ناجح.



وفي لقاء مع صحيفة "ميرور" الإنجليزية، علّق فاولر على التقارير بشأن الخلاف الدائر بين ماني وصلاح، التي انطلقت شرارتها من الحالة العصبية التي خرج فيها الأخير من الملعب خلال مباراة فريقه أمام برنلي، بعد أن رفض صلاح تمرير كرة لزميله الذي كان في موقف أفضل.

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وقال فاولر: "بصراحة لم أسمع من قبل مثل هذا الهراء المتعلق بما يقال إنه خلاف بين ماني وصلاح. الجميع يعلقون ويتحدثون عن الأنانية أو تدمير روح الفريق، ألم يشاهدوا كرة القدم من قبل؟".

واعتبر أحد أساطير الريدز، أنه "لا يمكن للاعب أن يكون هدافا من الدرجة الأولى، دون إيمان تام بأنه قادر على تسجيل الأهداف"، في دفاع مثير للجدل عن "الملك" المصري.

واستطرد المهاجم المعتزل: "هذا ما يفعله الهدافون. إنهم يتدربون على ذلك، يقضون أسبوعهم بالكامل في الملعب للتدريب وتخيل الأهداف، والعمل على التسجيل من كل زاوية، والأفضل منهم هم من يعتقدون بأنهم قادرون دوما على التسجيل، سواء من 5 ياردات، أو من 20 أو 40 ياردة، حتى وإن كان من الأسهل لهم تمرير الكرة".