أومتيتي يعود إلى غرفة الإنتظار في برشلونة

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

اوميتتي

لم يكن من الممكن أن يبدأ موسم صموئيل أومتيتي لاعب برشلونة الإسباني بداية سيئة.



لقد تعين عليه الحصول على مكان على مقاعد البدلاء لبرشلونة ، حيث سجل كليمنت لينجليت مكانه بجانب جيرارد بيكيه في الدفاع ، والآن تعرض الفرنسي لإصابة أخرى إن إصابة القدم ليست خطيرة للغاية ، لكنه اضطر لمغادرة معسكر فرنسا والعودة إلى برشلونة للعلاج.

وأصبح الفرنسي المفضل لدى المشجعين مع البلوجرانا لأدائه في موسمه الأول في الكامب نو، ولكن بدأ كل شيء في التحليق له في حملة 2017/18.

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لقد أصيب بإصابة في أوتار الركبة ضد سيلتا فيجو في ديسمبر ولم يعد إلا في الوقت المناسب ليصبح فريق ديدييه ديشامب في كأس العالم.

ضائع اومتيتي فقد مكانه في فريق برشلونة أمام ليجانس ولم يتمكن من الفوز بها بسبب نموذج مواطنه الذي لا تشوبه شائبة.

هذه ليست نهاية العالم لوسط الوسط ، رغم ذلك لا يزال يحتاج فالفيردي إليه ، وإذا كان يمكنه العودة إلى ب في ألوان كتالونيا.

أكثر من قادر على طرد ليجانس في الدفاع. لم يكن برشلونة مقتنعًا بعرضه الدفاعي حتى الآن هذا الموسم ، ويمكن لـ اومتيتيتحسين الأمور إذا عاد إلى أفضل صوره وعاد إلى الفريق.