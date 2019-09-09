أزمة كبيرة تضرب ريال مدريد

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
لاعبي ريال مدريد
في صدمة جديدة، انضم اسم جديد إلى قائمة اللاعبين، الذين عانوا من الإصابة داخل ريال مدريد الإسباني قبل وبعد انطلاقة الموسم الكروي الجاري، وهو الأمر الذي يثير قلق الجهاز الفني للنادي الملكي.
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن 10 لاعبين من النادي الملكي تعرضوا للإصابة، خلال الفترة الماضية، أبرزهم البلجيكي إيدين هازارد والإسبانيان إيسكو وماركو أسينسيو والبرازيلي رودريغو خويس.
وتابعت أن القائمة شهدت، مؤخرا، انضمام اسم جديد، حيث يتعلق الأمر بالمهاجم الصربي لوكا يوفيتش، وذلك بعدما أعلن اتحاد بلاده، الأحد، عن تعرض مهاجم النادي لمشكلة بدنية ستمنعه من المشاركة في مباراة لوكسمبورغ ضد منتخب بلاده يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.
ولم يكشف البيان الذي أصدره الاتحاد الصربي نوعية الإصابة التي يعاني منها اللاعب، مكتفيا بالقول "في مباراتنا ضد البرتغال سقط لاعبنا مصابا وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين أنه لن يلعب الثلاثاء المقبل أمام لوكسمبورغ".
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