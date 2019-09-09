"يورو 2020": مواجهات سهلة لفرنسا وإنجلترا

Advertisements Advertisements

الإثنين 9 سبتمبر 2019

منتخب فرنسا

سيعتمد منتخب إنجلترا على قوته الهجومية الضاربة في مواجهة كوسوفو العنيدة التي لم تخسر في آخر 15 مباراة لها، عندما يلتقيان الثلاثاء، على ملعب سانت ماري في ساوثمبتون في أول لقاء بينهما، في حين من المتوقع ألا يواجه المنتخب الفرنسي أي صعوبة في تخطي أندورا المغمورة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات عام 2020 من البطولة القارية.



وضرب منتخب "الأسود الثلاثة" بقوة في مبارياته الثلاث الأولى مسجلاً 14 هدفاً، من خلال انتصارات ساحقة على جمهورية التشيك 5-0 ثم على مونتينيغرو 5-1 فبلغاريا 4-0.

وكان نصيب هداف المنتخب وتوتنهام هاري كاين 6 أهداف بينها هاتريك في مرمى بلغاريا، رافعاً رصيده إلى 25 هدفاً في 40 مباراة دولية، ورحيم ستيرلينغ مهاجم مانشستر سيتي 4 أهداف بينها هاتريك في مرمى الجمهورية التشيكية.

وأعرب مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت عن سعادته لامتلاكه هذه القوة الضاربة في خط المقدمة بقوله بعد مباراة بلغاريا: "أنا سعيد جداً بالنتيجة، وتحديداً من مساهمة خط الهجوم التي كانت رائعة".

وأشاد ساوثغيت بهداف المنتخب كاين معتبراً إياه قدوة للاعبين الشبان بقوله: "توقفنا وتابعنا كيفية تنفيذه لركلات الجزاء خلال الحصة التدريبية لمدة 20 دقيقة تقريباً، يريد أن يمنح نفسه أكبر نسبة من النجاح عندما يقوم بذلك".

Advertisements

وأضاف: "هذا الأمر يمنحنا ثقة عالية عندما تُحتسب لنا ركلة جزاء، إنه قدوة لجميع الشبان الذين يتابعونه، يملك عقلية الفوز دائماً وهو هداف من طراز عال".

في المقابل، يتوقع أن يجري مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان تغييرات عدة على تشكيلته الأساسية التي خاضت المباراة الأخيرة ضد ألبانيا (4-1) السبت، عندما يلتقي أندورا المغمورة ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وكان ديشان واضحاً خلال تصريحات أدلى بها لبرنامج تيلي فوت على القناة الأولى الفرنسية بقوله: "ستكون هناك تغييرات، أرغب في منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين على مدى المباراتين".

وتشهد المجموعة منافسة حامية الوطيس إذ تتساوى أرصدة ثلاثة منتخبات في الصدارة وهي فرنسا وتركيا وأيسلندا مع 12 نقطة، فيما تقبع أندورا في قاع الترتيب من دون أي نقطة من خمس مباريات.

وكان المنتخب الفرنسي فاز ذهاباً برباعية نظيفة في مارس (آذار) الماضي وكل الدلائل تشير إلى أنه سيجدد فوزه نظراً للفوارق الفنية بين المنتخبين.

يذكر أن المنتخب الفرنسي بلغ نهائي النسخة الأخيرة التي استضافها وخسر أمام البرتغال 0-1 بعد التمديد قبل أن يعوض من خلال التتويج بكأس العالم في روسيا.