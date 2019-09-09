شكرا لقرائتكم شيكابالا برفقة زوجته وعلم الزمالك : أول كأس مع بعض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك صورة تجمعه بزوجته وعلم النادى الأبيض عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام معلقا عليها :" أول كأس مع بعض". وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 فى تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقن على ملعب برج العرب. شارك شيكابالا فى 225 مباراة مع الزمالك حصد خلالها 9 ألقاب هي بطولتين للدوري (موسمي 2002/2003 و2003/2004) وأربعة كأس مصر (2008 و2013 و2016) وبطولة كأس السوبر المصري (2016) وبطولة كأس السوبر الإفريقي (2003) وبطولة دورى أبطال أفريقيا وللقب العاشر هو كأس مصر الذى توج به اليوم الأحد على حساب بيراميدز.

شيكابالا

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