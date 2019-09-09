شكرا لقرائتكم كأس مصر تكشف موقف ميتشو من سياسة الدور فى حراسة مرمى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، الفريق الأبيض في 4 مباريات منذ توليه المهمة الفنية من بينهم 3 مباريات فى كأس مصر أمام مصر المقاصة والاتحاد السكندري وبيراميدز ومباراة في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ64 للبطولة الإفريقية.

وفور تسلم ميتشو المهمة خلفا لطارق يحيى الذى قاد الزمالك بشكل مؤقت فى لقاء الذهاب أمام ديكاداها طالبه أيمن طاهر مدرب الحراس بإشراك محمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض فى تلك المباراة وهو ما حدث بالفعل .

ولكن عاد ميتشو ليعتمد بعد ذلك على محمد عواد بشكل أساسى فى مباريات الكأس الذى توج الزمالك بلقبه مؤخرا بالفوز على بيراميدز بثلاثية نظفة ليتؤكد بصورة نهائية إنه لا يوجد فى حسابات ميتشو تطبيق لسياسة الدور فى حراسة المرمى.