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الاسماعيلى يطلب زيادة جماهيره لـ10 الأف فى مواجهة بطل ليبيا...

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جدة - عمرو شويل خاطب المسؤولون بالنادي الاسماعيلية الجهات الامنية  زيادة عدد الحضور بلقاء بطل ليبيا الجمعة القادمة بستاد الاسماعيلية إلى ١٠٠٠٠ مشجع بعد موافقة الجهات الامنية على فتح مدرجات وسط و يمين و المقصورتين العلوية و الامامية .

 

 

و كانت الجهات الامنية قد وافقت بشكل مبدئي على حضور ٧٠٠٠ متفرج و هو الرقم الذي يراه مسؤولو الفريق ضئيلا جدا في ظل مساعي عودة الجماهير للمدرجات و اهمية اللقاء بالنسبة للفريق .

 

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و على صعيد آخر فتح الاسماعيلي حجز تذاكر المباراة الكترونيا اليوم عبر موقعه الرسمي و التي شهدت اقبالا جماهيريا لحضور اللقاء .

 

 

و يلتقي الاسماعيلي و اهلي بنغازي الليبي مساء الجمعة في ذهاب دور ال ٣٢ بكأس محمد السادس للاندية ابطال العرب .
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