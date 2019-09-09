شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يطلب زيادة جماهيره لـ10 الأف فى مواجهة بطل ليبيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و كانت الجهات الامنية قد وافقت بشكل مبدئي على حضور ٧٠٠٠ متفرج و هو الرقم الذي يراه مسؤولو الفريق ضئيلا جدا في ظل مساعي عودة الجماهير للمدرجات و اهمية اللقاء بالنسبة للفريق .
و على صعيد آخر فتح الاسماعيلي حجز تذاكر المباراة الكترونيا اليوم عبر موقعه الرسمي و التي شهدت اقبالا جماهيريا لحضور اللقاء .
كانت هذه تفاصيل خبر الاسماعيلى يطلب زيادة جماهيره لـ10 الأف فى مواجهة بطل ليبيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.