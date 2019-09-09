شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يطلب زيادة جماهيره لـ10 الأف فى مواجهة بطل ليبيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب المسؤولون بالنادي الاسماعيلية الجهات الامنية زيادة عدد الحضور بلقاء بطل ليبيا الجمعة القادمة بستاد الاسماعيلية إلى ١٠٠٠٠ مشجع بعد موافقة الجهات الامنية على فتح مدرجات وسط و يمين و المقصورتين العلوية و الامامية .

و كانت الجهات الامنية قد وافقت بشكل مبدئي على حضور ٧٠٠٠ متفرج و هو الرقم الذي يراه مسؤولو الفريق ضئيلا جدا في ظل مساعي عودة الجماهير للمدرجات و اهمية اللقاء بالنسبة للفريق .

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و على صعيد آخر فتح الاسماعيلي حجز تذاكر المباراة الكترونيا اليوم عبر موقعه الرسمي و التي شهدت اقبالا جماهيريا لحضور اللقاء .

و يلتقي الاسماعيلي و اهلي بنغازي الليبي مساء الجمعة في ذهاب دور ال ٣٢ بكأس محمد السادس للاندية ابطال العرب .