شكرا لقرائتكم الزمالك يدعم "جنش" عبر صورة شيكابالا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص نادى الزمالك، على دعم حارس مرماه محمود عبد الرحيم جنش، الذى يغيب عن الفريق الكروى الأول، بسبب تعرضه للاصابة بقطع فى وتر ألكليس، خلال تواجده بمعسكر المنتخب الوطنى ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضفتها مصر.
ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة الفهد الأسمر شيكابالا الذى ارتدى قميص جنش، عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة 3/0 وتتويج الفارس الأبيض بلقب كأس مصر للمرة 27 فى تاريح القلعة البيضاء، معلقين عليها: "حارسنا (جنش) دائما في قلوبنا، خاصة في بطولته المفضلة".
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