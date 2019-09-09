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شكرا لقرائتكم كاس السوبر المصرى .. 20 سبتمبر موعدا نهائيا لقمة الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موعد كاس السوبر المصرى
كشفت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، الموعد النهائي لإقامة مباراة كاس السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك حيث تقرر إقامة اللقاء يوم 20 سبتمبر الجارى.
كاس السوبر المصرى 20 سبتمبروقال مصدر داخل اللجنة الخماسية لـ"الخليج 365"، أن مباراة كاس السوبر المصرى ستقام بشكل رسمى ونهائي يوم 20 سبتمبر الجارى، بعدما شهدت الساعات الماضية، خلافا بين ناديى الأهلي والزمالك حول موعد المباراة.
كاس السوبر المصرى بحضور الجماهيروأضاف المصدر، أن كاس السوبر المصرى سيقام بحضور جماهيرى، حيث سيتم تحديد عدد الجمهور المنتظر تواجده فى المباراة خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك الكشف عن الملعب المستضيف للقاء.
كاس السوبر المصرى أثار خلاف بين الأهلي والزمالكورفض نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، تعديل موعد السوبر بعدما طلب النادي الأهلي إقامته يوم 19 سبتمبر لكن تمسك النادي الأبيض بإقامة اللقاء يوم 20 كما سبق وأعلن اتحاد الكرة.
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