شكرا لقرائتكم الأهلى يطيح بنادى بقطر ويتوج بالبطولة العربية لتنس الطاولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الأهلى لتنس الطاولة لقب البطولة العربية والتي أقيمت بمدينة أغادير بالمغرب خلال الفترة من الثالث وحتى 9 سبتمبر الجاري بعد الفوز على نادى قطر القطري بنتيجة 3 - 2 .

ومثل الأهلي في البطولة أربعة لاعبين هم: سيد لاشين، ومحمد البيلي، ومحمد شومان، وشادي مجدي.

Advertisements

وكان الأهلي قد شارك في البطولة العربية بستة لاعبين، إلا أن إدارة النادي قد قررت ترحيل اثنين منهم بسبب مشادة حدثت بينهما خلال الأيام الماضية.

وخاض الفريق القطري المباراة بستة لاعبين من الصين، منهم لاعب مصنف في المرتبة السادسة عالميًا.