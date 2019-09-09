شكرا لقرائتكم 440 مليون جنيه مصروفات النشاط الرياضى فى الزمالك خلال الموسم الأخير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت ميزانية نادي الزمالك التى تم اعتمادها مؤخرا، بعدما عرضها مرتضى منصور رئيس النادى على الجمعية العمومية، عن حجم مصروفات النشاط الرياضى فى النادى بلغ 440 مليون جنيه، عن الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019. وجاءت مصروفات النشاط الرياضى كالتالى: كرة القدم : 348 مليون جنيه وخمسمائة ألف كرة السلة : 16 مليون جنيه كرة اليد : 30 مليون جنيه كرة طائرة : 26 مليون جنيه الألعاب المائية : 7 مليون جنيه Advertisements التنس : 3 مليون جنيه الكاراتيه : مليون جنيه الكروكيه : مليون وثلاثمائة ألف والمبلغ المتبقى مُوزع مصروفات من اللعبات والرياضات الأخرى وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك، اعتماد ميزانية القلعة البيضاء عن السنة الجارية، بعد موافقة 21944 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية بالأبيض، والتى عُقدت بمقر النادى بميت عقبة، على مدار الثلاثة أيام الماضية، للتصويت على ميزانية الأبيض للسنة الجارية والتصويت على الانتخابات التكميلية للمجلس.

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