شكرا لقرائتكم صراع الصفقات.. بيراميدز يخطف مهاجمين الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا صوت يعلو فوق الصفقات فى الميركاتو الصيفي الجاري، حيث تتصارع وتتنافس جميع الأندية المحلية فى الدورى المصرى على خطف اللاعبين الأبرز الذين يستفدون بخدماتهم فى المواسم القادمة. وقامت الأندية بالتعاقد مع لاعبين جدد استعدادا للموسم الجديد وجاء عدد الصفقات التى تمت حتى الان خلال فترة الانتقالات الصيفة و هما 186 صفقة فى الدورى. ويعد بيراميدز من اكثر الاندية تعاقد مع مهاجمين خلال فترة الانتقالات الصيفية بيراميدز Advertisements قام نادى بيراميدز بشراء 9 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية. (محمد عطوة - طارق طه - محمود حمادة - اسلام عيسي - ابراهيم حسن - جون انطوي - احمد علي - دودو الجباس - عبدو لومالا)

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