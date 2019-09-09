شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف أين أختفى عواد عن مرمى الزمالك فى الدقيقة 35 أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلق عواد، على تلك اللقطة مؤكدًا إنه لا يعلم أين ذهب فى تلك الدقيقة، قائلاً: "شاهدت صورة اللقطة ولكننى لا أتذكر أين كنت"، مضيفاً "ربما كنت أتحدث مع محمد عبد الغنى أو مع أحد اللاعبين فى منتصف الملعب".
وتوج الزمالك بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد على استاد برج العرب، فى نهائى الكأس مصر.
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