شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف أين أختفى عواد عن مرمى الزمالك فى الدقيقة 35 أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لقطة اختفاء محمد عواد، عن مرمى الزمالك وتحديدًا فى الدقيقة 35 من عمر مواجهة بيراميدز، أثارت العديد من التساؤلات وحيرت الكثير، بسبب عدم تواجد الحارس فى مرماه.

وعلق عواد، على تلك اللقطة مؤكدًا إنه لا يعلم أين ذهب فى تلك الدقيقة، قائلاً: "شاهدت صورة اللقطة ولكننى لا أتذكر أين كنت"، مضيفاً "ربما كنت أتحدث مع محمد عبد الغنى أو مع أحد اللاعبين فى منتصف الملعب".

Advertisements

وتواصل "الخليج 365" مع مجيب أشرف، أحد المشجعين الذين تواجدوا فى مدرجات برج العرب، الذى أكد أن عواد كان متواجدًا بالقرب من راية الركنية على يساره، خلف محمود علاء ومحمد عبد الشافى الذان تواجدا بجوار بعضهما البعض للاستحواذ على الكرة، وكان يطلب الحصول على الكرة.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد على استاد برج العرب، فى نهائى الكأس مصر.