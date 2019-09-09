شكرا لقرائتكم ناشئات الطائرة يخسرن أمام البرازيل 3 / 0 ببطولة العالم بمصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب ناشئات ااكرة الطائرة من نظيره البرازيلى بنتيجة 3/0 فى إطار ختام منافسات المجموعة الأولى بالدور الأول ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ، ليتأهل الى دور ال 16 كثالث المجموعة لملاقاة أمريكا .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى : 26/24, 25/16, 25/19 .

و تضم المجموعة الأولى فى البطولة : مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو ، و يأتى فى المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا ، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند ، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا.

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.

تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة لترتيبها من الأول للخامس ثم تصعد الفرق الربعة الأولى لدور ال16 بحيث يلعب الول مع الرابع والثاني مع الثالث في هذا الدور الذي ترتبط فيه المجموعة الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة.

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وتصعد الفرق الفائزة لدور الثمانية الذي يقام بنظام خروج المهزوم حتى النهائي بينما تلعب باقي الفرق للترضية في باقي المراكز حتى السادس عشر.

وتلعب الفرق التي تحتل المركز الخامس في كل مجموعة على المراكز من 17 إلى 20 بنظام الدوري من دور واحد بين الفرق الأربعة.