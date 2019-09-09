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شكرا لقرائتكم شيكابالا يداعب جمهوره على طريقة محمد رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل داعب الفهد الأسمر محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، بعد التتويج بلقب كأس مصر رقم 27 فى تاريخ الزمالك، والرابع فى مسيرته الشخصية.
وتوج الزمالك بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد على استاد برج العرب، فى نهائى الكأس مصر.
شيكابالا لاعب الزمالك
ونشر شيكا صورته أثناء الاحتفال بكأس مصر، عبر صفحته الرسمية على تويتر، معلقًا عليها: "أنا بين جمهورى ملك"، وهى الجملة المقتبسة من أغنية الفنان محمد رمضان.
شارك شيكابالا فى 225 مباراة مع الزمالك حصد خلالها 9 ألقاب هي بطولتين للدوري (موسمي 2002/2003 و2003/2004) وأربعة كأس مصر (2008 و2013 و2016) وبطولة كأس السوبر المصري (2016) وبطولة كأس السوبر الإفريقي (2003) وبطولة دورى أبطال أفريقيا وللقب العاشر هو كأس مصر الذى توج به اليوم الأحد على حساب بيراميدز.
شيكابالا وزوجته
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