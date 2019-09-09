شكرا لقرائتكم اتحاد بن قردان التونسى يفسخ تعاقده مع محمد عادل جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان عقد محمد عادل جمعة مع طلائع الجيش انتهى بنهاية الموسم المنصرم، ليصبح لاعب حر، قبل التوقيع لاتحاد بن قردان التونسى، الذى قرر فى النهاية فسخ التعاقد مع اللاعب.
وكان محمد عادل انضم للزمالك موسم 2015/ 2016 ثم رحل إلى صفوف المصرى البورسعيدى بعدما قضى موسم واحد فقط داخل القلعة البيضاء.
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