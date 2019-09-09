شكرا لقرائتكم اتحاد بن قردان التونسى يفسخ تعاقده مع محمد عادل جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى اتحاد بن قردان التونسى، فسخ التعاقد مع محمد عادل جمعة ظهير أيسر طلائع الجيش والزمالك والإسماعيلى السابق، بعد أن تم التوقيع معه لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان عقد محمد عادل جمعة مع طلائع الجيش انتهى بنهاية الموسم المنصرم، ليصبح لاعب حر، قبل التوقيع لاتحاد بن قردان التونسى، الذى قرر فى النهاية فسخ التعاقد مع اللاعب.

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وتضم القائمة النهائية للفريق التونسى، كلاً من أحمد العش مدافع الأهلى ودجلة والنجوم السابق، وكذلك مصطفى الفرماوى ناشئ النادى الأهلى.

وكان محمد عادل انضم للزمالك موسم 2015/ 2016 ثم رحل إلى صفوف المصرى البورسعيدى بعدما قضى موسم واحد فقط داخل القلعة البيضاء.