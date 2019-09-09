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طاقم حكام مباراة الزمالك وبيراميدز يتفقد الأهرامات فى جولة سياحية...

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جدة - عمرو شويل قام  طاقم الحكام الرومانى بقيادة بتريسكو، الذى أدار مباراة  الزمالك و بيراميدز فى نهائى كأس مصر وفاز به الابيض بثلاثية نظيفة،بجولة سياحية وزيارة الاهرامات  قبل عودته لبلاده مساء اليوم .

رافق طاقم الحكام الدكتور حسام الجوهرى  مدير العلاقات العامة بلجنة الحكام الرئيسية ، والذى لم يفارق طاقم التحكيم منذ حضوره وحتى الذها للمطار مساء اليوم قبل عودتهم لبلادهم .

طاقم الحكام الرومانى  يضم

ــ بيتريسكو حكما للساحة

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ــ أدريان رادو حكم مساعد

ــ ميرسا أوربوليت حكم مساعد ثان

ــ مارشال بيرسان حكم رابع

  وكانت لجنة الحكام الرئيسية  قد أختار طاقم الحكام الرومانى بقيادة بتريسكو لادارة مباراة الزمالك وبيراميدز و تكلف أستقدامهم مبلغ 6300 دولار ( مايوازى 103 الف جنيه مصرى مقابل إدارة المباراة  بخلاف الأقامة والطيران والانتقالات.
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