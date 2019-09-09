شكرا لقرائتكم طاقم حكام مباراة الزمالك وبيراميدز يتفقد الأهرامات فى جولة سياحية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام طاقم الحكام الرومانى بقيادة بتريسكو، الذى أدار مباراة الزمالك و بيراميدز فى نهائى كأس مصر وفاز به الابيض بثلاثية نظيفة،بجولة سياحية وزيارة الاهرامات قبل عودته لبلاده مساء اليوم .

رافق طاقم الحكام الدكتور حسام الجوهرى مدير العلاقات العامة بلجنة الحكام الرئيسية ، والذى لم يفارق طاقم التحكيم منذ حضوره وحتى الذها للمطار مساء اليوم قبل عودتهم لبلادهم .

طاقم الحكام الرومانى يضم

ــ بيتريسكو حكما للساحة

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ــ أدريان رادو حكم مساعد

ــ ميرسا أوربوليت حكم مساعد ثان

ــ مارشال بيرسان حكم رابع

وكانت لجنة الحكام الرئيسية قد أختار طاقم الحكام الرومانى بقيادة بتريسكو لادارة مباراة الزمالك وبيراميدز و تكلف أستقدامهم مبلغ 6300 دولار ( مايوازى 103 الف جنيه مصرى مقابل إدارة المباراة بخلاف الأقامة والطيران والانتقالات.