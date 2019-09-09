شكرا لقرائتكم طاقم حكام مباراة الزمالك وبيراميدز يتفقد الأهرامات فى جولة سياحية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
رافق طاقم الحكام الدكتور حسام الجوهرى مدير العلاقات العامة بلجنة الحكام الرئيسية ، والذى لم يفارق طاقم التحكيم منذ حضوره وحتى الذها للمطار مساء اليوم قبل عودتهم لبلادهم .
طاقم الحكام الرومانى يضم
ــ بيتريسكو حكما للساحة
ــ أدريان رادو حكم مساعد
ــ ميرسا أوربوليت حكم مساعد ثان
ــ مارشال بيرسان حكم رابع
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