شكرا لقرائتكم الفيصلي يخسر أمام الوشم.. ويكشف عن إصابة الثمالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر الفيصلي مباراته الودية أمام الوشم أحد أندية الدرجة الثانية بهدفين مقابل هدف يوم الاثنين، كما خسر لاعبه مشاري الثمالي بعد تعرضه إلى كسر في مفصل القدم.

ودخل تشاموكا مدرب الفيصلي بقائمة أغلبها من اللاعبين الاحتياطيين، فيما سجل محمد الثاني هدف الفريق الوحيد بعد مرور ثلث ساعة من بداية الشوط الثاني.

وقال النادي العنابي في خبر رسمي أن لاعبه مشاري الثمالي الذي عاد إلى صفوفه مطلع هذا الموسم تعرض إلى كسر في مفصل القدم.

ويستعد الفيصلي لمواجهة الفتح يوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما خرج بنقطتين من أول مباراتين بتعادله سلبياً مع الفيحاء والشباب.