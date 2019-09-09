شكرا لقرائتكم سيطرة سعودية على مباريات اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسيطر المنتخب السعودي على مبارياته مع نظيره اليمني، إذ لم يتعرض إلى الخسارة، وكان أفضل ما حققه الأخير هو تعادل وحيد جاء قبل 17 عاماً.

ولعب المنتخبان 18 مرة بدأت في 1985 وحتى العام الماضي، فاز المنتخب السعودي في 17 مباراة مقابل تعادل واحد للمنتخب اليمني، وسجل السعوديون 94 هدفاً في شباك اليمن مقابل 3 أهداف تلقوها.