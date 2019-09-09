شكرا لقرائتكم المسحل: واثق من تحقيق الأخضر نتيجة إيجابية أمام اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ياسر المسحل رئبس اتحاد القدم السعودي ثقته بتحقيق المنتخب السعودي نتيجة إيجابية أمام اليمن وذلك عطفاً على الاستعدادات التي تمت خلال الفترة الماضية.
وقال المسحل لـ"العربية": لعبنا مع منتخب مالي وهو منتخب أعلى تصنيفاً من المنتخب السعودي، والنتيجة جيدة، لكن يجب احترام المنتخب اليمني في مباراة يوم الثلاثاء، شارك في كأس آسيا الأخيرة ويملك لاعبين جيدين.
وزاد: المباراة الأولى في التصفيات دائماً مهمة ونتطلع إلى بداية إيجابية، ونحن سعداء بتواجد هيرفي رينار، لكن الأهم بالنسبة للمنتخب السعودي تحقيق النتائج.
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