ليتوانيا تعرض على رونالدو وميسي وجبة عشاء مشتركة

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

أعربت العاصمة الليتوانية فيلنيوس عن استعدادها لاستضافة نجمي كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو إذا أرادا أن تجمعهما وجبة عشاء يوما ما.

وقال ريميجيوس سيماسيوس عمدة فيلنيوس اليوم الاثنين إنه يعرض على اللاعبين الحضور إلى أحد أفخر مطاعم العاصمة وستكون هناك طاولة محجوزة لهما.

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وجاءت هذه الدعوة في أعقاب تصريحات رونالدو التي اطلقها لدى جلوسه إلى جوار ميسي في حفل توزيع جوائز أفضل لاعب في أوروبا التي جرت في موناكو في 29 من الشهر الماضي.

وقال رونالدو إنه رغم المنافسة المشتعلة التي تجمعه بميسي منذ سنوات عديدة "فإننا لم يسبق أن تناولنا العشاء سويا من قبل".

وأشار سيماسيوس "مبادرة رونالدو في الجلوس إلى جوار ميسي لتناول العشاء كان لها صدى لدى ذواقة الطعام في فيلنيوس".