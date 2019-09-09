محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، مقطع فيديو لابنته "مكة"، أثناء عزفها للموسيقى.
وظهرت مكة، ابنه النجم صلاح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغنى باللغة الإنجليزية بالتزامن مع العزف على آلة البيانو.
وحتى الآن، سجل صلاح 3 أهداف مع ليفربول وساهم في صناعة هدفين، بعد مرور 4 مباريات بالدوري الإنجليزي.
ويتواجد فريق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر بيانو وأغنية أجنبية.. مكة محمد صلاح تخطف الأنظار بموهبتها الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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