سينبوري يعود إلى المصري بعد إنتهاء معسكر منتخب بلاده بالمغرب

يصل إلى مطار القاهرة الدولي فجر غدا الثلاثاء الدولي البوركينابي سعيدو سينبوري لاعب خط وسط النادي المصري، قادمًا من المغرب، وذلك بعد ختام معسكر منتخب بلاده بالمملكة المغربية والذيخاض فيه مباراتين وديتين أمام كل من المنتخب المغربي والمنتخب الليبي.
هذا ومن المقرر أن يتوجه اللاعب فور وصوله إلى بورسعيد،حيث سيؤدي مع فريق المصري مرانه الأخير عصر غداً الثلاثاء، قبل التوجه إلى زنجبار لملاقاة فريق ماليندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية، في المباراة المقرر إقامتها الأحد المقبل على ستاد عمان بزنجبار.
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