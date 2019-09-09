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الفيصلي يخسر وديًا أمام الوشم

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خسر فريق الفيصلي مباراته الودية التي جمعته بنظيره الوشم، بهدفين مقابل هدف، ضمن استعداداته لاستئناف بطولة دوري كأس الأمير للمحترفين.

ويستعد الفيصلي لمواجهة ضيفه الفتح على ملعب مدينة المجمعة، يوم الأحد

المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

ويحتل الفريق المركز العاشر في جدول الترتيب، بعد أن خاض مباراتين تعادل فيهما سلبا بدون أهداف مع كل

من الفيحاء والشباب.

وفي سياق آخر، خضع اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي أمام الرائد، لتمارين استرجاعية تحت إشراف مدرب اللياقة فلافيو ترافيزان.

وواصل اللاعب خاليم هايلند برنامجه العلاجي المعد له من قبل الجهاز الطبي، وأظهرت الأشعة التي أجريت للاعب مشاري الثمالي تعرضه لكسر في مفصل القدم.

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