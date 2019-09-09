رسميًا.. رجال الأهلي لتنس الطاولة ابطال البطولة العربية

توج رجال الأهلي لتنس الطاولة، بلقب البطولة العربية لكرة الطاولة في نسختها الـ31 التي أقيمت بالمغربية. وتغلب الأهلي اليوم الإثنين، على فريق قطر القطري بنتيجة 3-2، في إطار المباراة النهائية من منافسات الرجال بالبطولة. القطري بنتيجة 3-2، في إطار المباراة النهائية من منافسات الرجال بالبطولة. وبذلك يحافظ الأهلي على لقب البطولة للعام الثاني على التوالي، بعدما توج بها نسخة العام الماضي التي أقيمت في تونس، ليرفع رصيده من ألقاب البطولة العربية إلى 20 لقبًا، ليستمر كأكثر الفرق إحرازاً لهذه البطولة. البطولة للعام الثاني على التوالي، بعدما توج بها نسخة العام الماضي التي أقيمت في تونس، ليرفع رصيده من ألقاب البطولة العربية إلى 20 لقبًا، ليستمر كأكثر الفرق إحرازاً لهذه البطولة.

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