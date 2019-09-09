توجت سيدات فريق الزمالك لتنس الطاولة، اليوم بلقب البطولة العربية المقامة في المغرب، بعد الفوز على فريق النسوي الجزائري في نهائي البطولة، بنتيجة 3/0. على فريق النسوي الجزائري في نهائي البطولة، بنتيجة 3/0. وكان سيدات الأهلي المصري، هم حامل لقب البطولة العربية النسخة الماضية 2018، التي أُقيمت في تونس، عقب التغلب على الزمالك في المباراة النهائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. سيدات الزمالك لتنس الطاولة يتوجون بالبطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.