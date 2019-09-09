مصر تخسر أمام البرازيل وتواجه أمريكا في ثمن نهائي مونديال ناشئات الطائرة

خسر منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم والمقامة حاليا في مصر. دور المجموعات ببطولة كأس العالم والمقامة حاليا في مصر. وجاءت نتائج الاشواط كالتالي : 23 / 26 ، 16 / 25 ، 19 / 25 . 19 / 25 . بهذه النتيجة يحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى ليواجه منتخب أمريكا ثاني المجموعة الثانية، بعد غد الأربعاء في دور الستة عشر، في حين احتل منتخب البرازيل المركز الثاني ليواجه منتخب كندا. Advertisements



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