نقل مايكل شوماخر إلى المستشفى لتلقي علاج سري

ذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن مايكل شوماخر، بطل العالم السابق لسباقات فورمولا 1 للسيارات، تم نقله لمستشفى في باريس في وقت سابق اليوم الاثنين، لتلقي علاج سري. في باريس في وقت سابق اليوم الاثنين، لتلقي علاج سري. واتم شوماخر 50 عامًا في الثالث من يناير الماضي، لكنه لم يظهر في العلن منذ الحادث الذي تعرض له خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية.

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