الخطيب يهنّئ أبطال تنس الطاولة بالبطولة العربية

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، على تهنئة فريق رجال الأهلي لـتنس الطاولة بعد الفوز، مساء اليوم، بالبطولة العربية التي جرت فعالياتها في المغرب، خلال الأيام الماضية.

وأشاد رئيس النادي بالروح العالية والأداء المتميز والجهد الكبير

الذي بذله لاعبو الأهلي على مدار مباريات البطولة.

وكان الكابتن محمود الخطيب قد قرر، قبل ساعات، من انطلاق البطولة المشار إليها ترحيل اللاعبيْن؛ خالد عصر وعمر بدير من المغرب، وحرمانهما

من المشاركة في البطولة بعد إساءة كلاهما إلى الآخر داخل فندق الإقامة؛ في مشهد لا يتفق مع قيم ومبادئ الأهلي.

وقرر أيضًا إحالة اللاعبين المرحلين إلى التحقيق بشأن تفاصيل الواقعة.

وتحمل بقية لاعبي الأهلي المسئولية بعد ترحيل زميليهم، ودافعوا عن اسم الأهلي، واستحقوا البطولة عن جدارة وإشادة الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة.