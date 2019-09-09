حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، على تهنئة فريق رجال الأهلي لـتنس الطاولة بعد الفوز، مساء اليوم، بالبطولة العربية التي جرت فعالياتها في المغرب، خلال الأيام الماضية.
وأشاد رئيس النادي بالروح العالية والأداء المتميز والجهد الكبيرالذي بذله لاعبو الأهلي على مدار مباريات البطولة.
وكان الكابتن محمود الخطيب قد قرر، قبل ساعات، من انطلاق البطولة المشار إليها ترحيل اللاعبيْن؛ خالد عصر وعمر بدير من المغرب، وحرمانهمامن المشاركة في البطولة بعد إساءة كلاهما إلى الآخر داخل فندق الإقامة؛ في مشهد لا يتفق مع قيم ومبادئ الأهلي.
وقرر أيضًا إحالة اللاعبين المرحلين إلى التحقيق بشأن تفاصيل الواقعة.
وتحمل بقية لاعبي الأهلي المسئولية بعد ترحيل زميليهم، ودافعوا عن اسم الأهلي، واستحقوا البطولة عن جدارة وإشادة الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يهنّئ أبطال تنس الطاولة بالبطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.