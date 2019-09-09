الفراعنة أسياد القارة السمراء في الكونغ فو

تصل إلى أرض الوطن فى السادسة مساء غد بعثة منتخب مصر للووشو كونغ فو ومعها كأس أفريقيا للساندا بعد الحصول علي المركز الأول في الترتيب العام للبطولة الأفريقية للساندا بالعاصمة السنغالية داكار (داكار 2019) .

وحصد فراعنة الووشو كونغ 7 ذهبيات و 3 برونزيات بعد منافسة شرسة من لاعبى السنغال الذين تميزوا بالقوة البدنية والأجسام الضخمة والمستوى الفنى المتقدم والمنتخب التونسي الذي نافس بقوة لآخر لحظات البطولة .

وجاءت نتائج أبطال الفراعنة كالتالي :

في منافسات الآنسات وزن 52 كجم آنسات حصدت مي أحمد بخيت الميدالية البرونزية

وفي وزن 56 كجم حصدت ميادة علي أحمد علي الميدالية الذهبية

وفي وزن 65 كجم حصدت مي أحمد شعبان رائد علي الميدالية الذهبية

أما في وزن 70 كجم آنسات هبة عبد القادر الميدالية الذهبية

وفي منافسات الرجال جاءت النتائج كالتالي :

في وزن 52 كجم حصد محمود عاطف الميدالية الذهبية

Advertisements

وفي وزن 56 كجم حصد محمد خالد الميدالية الذهبية

وفي وزن 65 كجم حصد انور عبدالله الميدالية البرونزية

وفي وزن 70 كجم حصد جمعة رجب علي الميدالية الذهبية

وفي وزن 90 كجم حصد عمر ممدوح علي الميدالية الذهبية

وفي وزن فوق 90 كجم حصد احمد شلبى الميدالية البرونزية

يتراس بعثة المنتخب المصري الدكتور عاطف

طه الحكم الدولى وعضو مجلس الإدارة ويقود المنتخب جهاز فني بقيادة نبيل النجد وايهاب عبدالمنعم واحمد عادل والجهاز الإداري احمد سنجام وخالد السيد ومصطفى الفيومى

وابدي نبيل النجدي سعادته بهذا الانجاز ووجه الشكر للجهاز الفني واللاعبين واشاد بجهود الدكتور عاطف طه رئيس البعثة وسعيد قناوي مدرب الفريق والحكم الدوليين احمد فؤاد و محمد توفيق كما اشاد بالبطل الدولى اسلام نجيب والذى أصيب بإصابة فى مفصل الركبة فى دور ال 8 منعته من استكمال البطولة والذى لم يترك زملاؤه فى الملعب على الرغم من وضع قدمه في الجبس

كما اكد علي مجهودات محمد عاشور رئيس الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو على الفرصة التى اتاحها لتجربة عناصر جديدة أثبتت احقيتها خلال التصفيات لتكتسب الخبرة الدولية وقياس أداءها الدولى قبل بطولة العالم