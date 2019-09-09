رينارد: المباراة الافتتاحية في التصفيات تحمل أهمية خاصة

أكد هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، على أهمية تحقيق الفوز في لقاء اليمن، الذي يجمع بينهما مساء الثلاثاء، في مستهل مشوار "الأخضر" بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأوضح رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن المواجهات الافتتاحية

في تصفيات المونديال دائما ما تحمل أهمية خاصة لكل منتخب، مطالبا لاعبيه بتحقيق بداية قوية أمام اليمن.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن المنتخب السعودي يضم بين صفوفه لاعبين مميزين يساعدون أي جهاز

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فني على تحقيق نتائج إيجابية بالنظر لما يمتلكونه من إمكانية فنية جيدة وذكاء.

وأكد "تابعت منتخب اليمن في مباراته الماضية أمام سنغافورة، ولدينا معلومات مسبقة عنه، وفي كرة القدم لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة".

واختتم "التأهل إلى كأس العالم هدف كبير بالنسبة لنا كجهاز فني ولاعبين، وسنعمل على تحقيقه بكل ما أوتينا من جهد".