السعودية تقف خلف مشروع تركي آل الشيخ في إسبانيا

وقفت إحدى أكبر الشركات السعودية، المراكز العربية، خلف المشروع الجديد لرئيس هيئة الترفيه “تركي آل الشيخ” في الدوري الإسباني الدرجة الثانية “السيجوندا”، بتوقيع عقد رعاية مع نادي ألميريا لمدة 4 سنوات هذا الأسبوع.

وظهر شعار شركة المراكز العربية على قميص نادي ألميريا في الجولات الأربع الماضية التي لعبها الفريق بمسابقة السيجوندا.

وجمع ألميريا 10 نقاط من المباريات السابقة مع شعار شركة المراكز العربية، حيث هزم كل من ألباسيتي 3/صفر وهويسكا وملقة بنفس النتيجة 1/صفر، وتعادل مرة مع راسينج سانتاندير 1/1، ليصعد إلى المركز الثالث بفارق نقطتين فقط عن قادش المتصدر.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات فواز الحكير وعضو مجلس إدارة شركة المراكز العربية بمناسبة رعاية ألميريا “نحن سعداء برعاية نادي ألميريا خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به الكرة الإسبانية بين الشباب السعودي”.

Advertisements

وأضاف “الكرة الإسبانية تتمتع بشعبية جارفة بين عشاق المستديرة في المملكة العربية السعودية، وتتطلع شركة المراكز العربية إلى التواصل مع جمهورها عبر رعاية واحدة من رياضاتهم المفضلة (كرة القدم)”.

وأكد المحمدي أن شركة المراكز العربية السعودية تستهدف المساهمة في مسيرة ألميريا خلال المواسم القادمة، ومساعدته على النمو والإزدهار بين أندية السيجوندا ومن ثم بين أندية الدوري الإسباني الدرجة الأولى “لا ليجا” لمنافسة كبار المسابقة ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وفياريال وأتلتيكو مدريد وإشبيلية.

وتابع حديثه “اتفاق الرعاية يمثل لحظة رائعة تتوافق مع طموحاتنا، وهدفنا هو الإسهام في مسيرة ونمو وازدهار ألميريا في المستقبل، نحن متحمسون للغاية بشأن الآفاق الواعدة التي تنتظر النادي خلال السنوات المقبلة”.

وسبق لشركات سعودية التواجد في الدوري الإسباني خلال السنوات الماضية، أمثال شركة الاتصالات السعودية برعاية نادي ريال مدريد، وشركة موبايلي برعاية نادي برشلونة.