المنتخب السعودي يبدأ رحلة تكرار الإنجاز بحلة جديدة

جدة - عمرو شويل عبدالعزيز السديري-الرياض

افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء غدٍ الثلاثاء مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكاس آسيا 2023 عندما يواجه نظيره اليمني على إستاد البحرين الوطني بالعاصمة البحرينية المنامة.

وسيظهر الصقور الخضر خلال التصفيات بحلةٍ جديدة ومغايرة؛ بعد أن شهد المعسكر الأخضر غربلة على الصعيدين الفني والإداري.

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وكانت بداية الغربلة من رأس الهرم في الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ حيث يواجه الاتحاد الجديد برئاسة ياسر المسحل تحدٍ في غاية الصعوبة من أجل تكرار إنجاز الوصول لنهائيات كاس العالم في النسخة الماضية.

كما شملت الغربة الجهاز الفني حيث يقود الفرنسي هيرفي رينارد الدفة الفنية للصقور الخضر خلفاً للتشيلي خوان بيتزي، ويعد لقاء اليمن الاختبار الرسمي الأول للمدرب الفرنسي.

وضمت القائمة المستدعاة لأولى مواجهات التصفيات 10 أسماء تواجدت في قائمة الأخضر النهائية لمونديال 2018، فيما يسعى 16 لاعباً لتدوين أسمائهم في صفحات التاريخ عبر التواجد في المحفل العالمي للمرة الأولى.